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Politică

Garda de Mediu, lovitură dată Regelui Romilor, Dorin Cioabă

c Scris de crişan andreescu
Garda de Mediu, lovitură dată Regelui Romilor, Dorin Cioabă
Aosom
În cadrul Operațiunii Jupiter 6, comisarii Gărzii de Mediu și Poliția Română au descins în locuința Regelui Romilor, Dorin Cioabă, unde au găsit 5 tone de plumb și 200 kg de aluminiu.

Sursa: Dcnews

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