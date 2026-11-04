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Politică

Generalul Vannacci, liderul de extremă dreaptă italian, mesaj pentru românii din Italia într-o română aproape perfectă. Pe cine vrea să trimită acasă și pe cine vrea să păstreze VIDEO

e Scris de eugen porojan
Generalul Vannacci, liderul de extremă dreaptă italian, mesaj pentru românii din Italia într-o română aproape perfectă. Pe cine vrea să trimită acasă și pe cine vrea să păstreze VIDEO
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Liderul partidului italian de extremă dreaptă Futuro Nazionale („Viitorul Național”), generalul (r) Roberto Vannaci, căsătorit cu o româncă, a discutat planurile de „remigrare” care i-ar putea aștepta în curând pe străinii care muncesc în Italia. Europarlamentarul Roberto Vannaci, al cărui partid ar putea juca un rol important în alegerile din 2027, spune că străinii care nu respectă legea și care încearcă să le spună italienilor cum să trăiască trebuie să plece ...

Sursa: Ziare

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