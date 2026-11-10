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Politică

Generația părinților vs. generația de azi: Trei din cinci români recunosc sacrificiile din trecut, dar sărăcia mușcă la fel, potrivit unui sondaj (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Generația părinților vs. generația de azi: Trei din cinci români recunosc sacrificiile din trecut, dar sărăcia mușcă la fel, potrivit unui sondaj (DCNews)
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Trei din cinci români recunosc sacrificiile uriașe ale generației părinților, însă prezentul nu (…)

Sursa: Ziar.com

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