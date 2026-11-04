Lecția depășește Ungaria. În intelligence, apropierea de o mare putere nu te face neapărat mai informat, iar dimensiunea mică nu te condamnă la irelevanță. Contează ce poți afla tu și ceilalți nu pot. Războiul din Ucraina a scumpit exact marfa asta: informația despre Rusia, Belarus, Marea Neagră și fostul spațiu sovietic. Iar statele din regiune, obișnuite să ceară de la Washington și Londra, au descoperit că au și ele ce vinde. The post Geografia secretă a puterii în Europa de Est appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗