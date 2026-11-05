George Simion a dezertat?! De cine fuge liderul AUR?

Câteva vorbe și despre George Simion, pentru că AUR lipsește din peisaj exact în această perioadă extrem de tulbure. Când România fierbe, iar situația este cruntă, liderul principalului partid din Opoziție a intrat într-un concediu prelungit, fără termen de întoarcere. Simion a plecat din țară, o ține numai în vizite și fotografii peste hotare, în […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗