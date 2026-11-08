După atacul armat din centrul Cracoviei, care a provocat șase decese și 16 răniți, George Simion, liderul partidului AUR, a lansat acuzații severe împotriva ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwinski. Liderul AUR susține că autorul atacului, identificat prin numele Michal O., născut în anul 2002, ar avea “convingeri clare de extremă stânga”, în timp ce […] The post George Simion acuză ministrul polonez de interne că ‘minte’ în cazul atacului din Cracovia first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗