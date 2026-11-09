George Simion anunță că manifestațiile AUR de sâmbătă vor avea loc, chiar și în lipsa autorizațiilor

George Simion, președintele AUR, a declarat că mitingul anunțat de partidul său va avea loc în orice circumstanțe, sâmbătă, de la ora 14:00. Liderul AUR merge înainte cu manifestațiile chiar dacă, până în acest moment, nu a primit avizul de la Primăria Capitalei.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗