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Politică

George Simion anunță că manifestațiile AUR de sâmbătă vor avea loc, chiar și în lipsa autorizațiilor

t Scris de tara ionescu
George Simion anunță că manifestațiile AUR de sâmbătă vor avea loc, chiar și în lipsa autorizațiilor
Aosom
George Simion, președintele AUR, a declarat că mitingul anunțat de partidul său va avea loc în orice circumstanțe, sâmbătă, de la ora 14:00. Liderul AUR merge înainte cu manifestațiile chiar dacă, până în acest moment, nu a primit avizul de la Primăria Capitalei.

Sursa: Mediafax Ro

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