George Simion anunță că va merge personal la protestul AUR din Capitală și îi invită pe cei de la AfD ca observatori

Liderul AUR, George Simion, a declarat, luni, că protestul programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, pentru susținerea lui Călin Georgescu, va avea loc, chiar dacă nu primește autorizația din partea Primăriei Capitalei. Acesta spune că membrii AUR vor fi prezenți la protest.

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