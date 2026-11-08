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Politică

George Simion contrazice oficialii din Polonia cu privire la ”ideologia de extremă dreapta” a atacatorului din Cracovia: ”Mint cu nerușinare”

c Scris de catalina sirbu
George Simion contrazice oficialii din Polonia cu privire la ”ideologia de extremă dreapta” a atacatorului din Cracovia: ”Mint cu nerușinare”
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Tânărul din Polonia vinovat de masacrul din Cracovia a fost prezentat de autorități ca 'fascinat' de ideile extremei drepte.

Sursa: Ziare

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