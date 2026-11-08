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Politică

George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că „minte fără rușine”. Liderul AUR susține că atacatorul din Cracovia era de extremă stânga

m Scris de maria ţaga
George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că „minte fără rușine”. Liderul AUR susține că atacatorul din Cracovia era de extremă stânga
Aosom
George Simion a lansat acuzații la adresa ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwiński, după atacul armat din Cracovia, în urma căruia șase persoane au murit.

Sursa: Adevarul

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