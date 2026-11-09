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Politică

George Simion sfidează Primăria Capitalei și cheamă zeci de mii de oameni în stradă: ”Să nu se joace cu focul aiurea”

a Scris de adrian zia
George Simion sfidează Primăria Capitalei și cheamă zeci de mii de oameni în stradă: ”Să nu se joace cu focul aiurea”
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Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni, 9 noiembrie, că manifestația de amploare planificată pentru susținerea lui Călin Georgescu, programată sâmbătă, 14 noiembrie, se va desfășura în fața Palatului Parlamentului, în ciuda deciziei oficiale a Primăriei Capitalei de a respinge autorizarea evenimentului.

Sursa: Ziare

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