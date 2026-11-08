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Politică

George Simion susține că atacatorul din Cracovia are „tendințe clare de extremă stânga”: „Tusk și acoliții săi distrug Polonia”

a Scris de ana-maria gherghiță
George Simion susține că atacatorul din Cracovia are „tendințe clare de extremă stânga”: „Tusk și acoliții săi distrug Polonia”
Aosom
După atacul armat din Cracovia, George Simion susține că Polonia este în stare de șoc din cauza unui „lup singuratic cu tendințe clare de extremă stânga”. Liderul AUR consideră că ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, „a mințit fără rușine” atunci când a declarat că atacatorul avea opinii „naționaliste de dreapta”.

Sursa: Digi24

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