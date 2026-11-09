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Politică

George Simion susține că Ilie Bolojan nu este în opoziție și îl acuză că i-a amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Guvernul Niculescu

s Scris de silviu bucataru
George Simion susține că Ilie Bolojan nu este în opoziție și îl acuză că i-a amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Guvernul Niculescu
Aosom
Președintele AUR, George Simion, a declarat luni seară, la emisiunea „Marius Tucă Show”, că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu poate fi considerat parte a opoziției, în condițiile în care a susținut învestirea Guvernului Luca Niculescu și le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să voteze Executivul. Întrebat de jurnalistul Marius Tucă dacă Ilie Bolojan se află în […]

Sursa: Gandul

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