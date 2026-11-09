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Politică

George Tuță: PNL a votat o direcție și construim Polul Modernizării

l Scris de lucian negrea, reporter
George Tuță: PNL a votat o direcție și construim Polul Modernizării
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George Tuţă: PNL a votat duminică o direcţie - Polul Modernizării. Un lucru simplu și rar pentru aceste vremuri din România

Sursa: Stiri Pe Surse

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