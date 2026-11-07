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Politică

Georgeta Dobrea, o viață între grija pentru ceilalți și căutarea liniștii la bătrânețe (1)

d Scris de denisa grega
Georgeta Dobrea, o viață între grija pentru ceilalți și căutarea liniștii la bătrânețe (1)
Aosom
Fostă asistentă medicală și lider de sindicat, lugojeanca își povestește copilăria, activitatea profesională, viața de familie și problemele pentru care a cerut sprijinul redacției. La [...] Articolul Georgeta Dobrea, o viață între grija pentru ceilalți și căutarea liniștii la bătrânețe (1) a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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