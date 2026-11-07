Fostă asistentă medicală și lider de sindicat, lugojeanca își povestește copilăria, activitatea profesională, viața de familie și problemele pentru care a cerut sprijinul redacției. La [...] Articolul Georgeta Dobrea, o viață între grija pentru ceilalți și căutarea liniștii la bătrânețe (1) a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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