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Politică

„Geran-5 K5-K”. Ce se știe despre noua armă mortală dezvoltată de armata lui Putin. Încărcătură termobarică și componente străine

a Scris de alexandru rotaru
„Geran-5 K5-K”. Ce se știe despre noua armă mortală dezvoltată de armata lui Putin. Încărcătură termobarică și componente străine
Aosom
Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a publicat pe portalul War&Sanctions rezultatele unei analize a structurii dronei „Geran-5 K5-K”, precum și o listă cu aproape o sută de componente electronice de producție străină.

Sursa: Digi24

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