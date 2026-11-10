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Politică

Germania consideră că Europa nu are nevoie de o nouă arhitectură de securitate (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Germania consideră că Europa nu are nevoie de o nouă arhitectură de securitate (Ecopolitic)
Aosom
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Europa nu are nevoie de o nouă (…)

Sursa: Ziar.com

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