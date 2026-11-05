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Comunicat PMB
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Politică

Germania este sub ocupația SUA

r Scris de radhananda
Germania este sub ocupația SUA
Aosom
„Germania nu trebuie să devină din nou un centru de război și suferință” (Lea Valeska Anissia Reisner).Afirmația conform căreia Germania este ocupată de SUA este larg răspândită și controversată. În timp ce unii o resping ca fiind o teorie a conspira

Sursa: Yoga Esoteric

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