Germania este sub ocupația SUA

„Germania nu trebuie să devină din nou un centru de război și suferință” (Lea Valeska Anissia Reisner).Afirmația conform căreia Germania este ocupată de SUA este larg răspândită și controversată. În timp ce unii o resping ca fiind o teorie a conspira

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗