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Politică

Germania, la un pas să aleagă prima femeie președinte. Susținere largă în cadrul coaliției de la putere

a Scris de adrian ilie
Germania, la un pas să aleagă prima femeie președinte. Susținere largă în cadrul coaliției de la putere
Aosom
Actuala preşedintă a parlamentului din landul Bavaria, Ilse Aigner (CSU), în vârstă de 61 de ani, ar putea deveni prima femeie preşedinte din Germania, potrivit unor surse apropiate Uniunii Creştin-Democrate (CDU), relatează AFP, preluată de Agerpres. Nominalizarea ei este aşteptată să fie confirmată luni, la o reuniune a conducerii CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz. Confirmarea …

Sursa: Hotnews

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