Un proiect al Ministerului german de Interne ar permite refuzul tuturor cererilor de informații publice legate de infrastructura critică. Jurnaliștii, Lobbycontrol și autoritatea federală pentru libertatea informării critică planul lui Alexander Dobrindt. The post Germania vrea să poată refuza orice cerere de informații despre energie, sănătate sau transport. Jurnaliștii acuză un „atac direct la libertatea presei” appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗