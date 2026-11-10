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Politică

Gestul lui Nicușor Dan de a "expulza" un ziarist de la Palatul Cotroceni stârnește controverse: ”Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist" VIDEO

m Scris de mihai diac
Gestul lui Nicușor Dan de a "expulza" un ziarist de la Palatul Cotroceni stârnește controverse: ”Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist" VIDEO
Aosom
Excluderea jurnalistului Ovidiu Vanghele de la Palatul Cotroceni, într-o decizie fără precedent, făcută publică de președintele Nicușor Dan chiar în timpul conferinței de presăde marți seară, 10 noiembrie, a stârnit reacții vehemente în mediul online.

Sursa: Ziare

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