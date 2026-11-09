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Politică

Gheorghe Piperea: Îi cer public primarului general al Capitalei, Ciucu, să spună care sunt membrii comisiei evocate în adresa de refuz al avizării manifestației din 14 noiembrie (Amos News)

z Scris de ziar com copyright directway
Gheorghe Piperea: Îi cer public primarului general al Capitalei, Ciucu, să spună care sunt membrii comisiei evocate în adresa de refuz al avizării manifestației din 14 noiembrie (Amos News)
Aosom
„Îi cer public primarului general al Capitalei, Ciucu, să spună: – care sunt membrii comisiei (…)

Sursa: Ziar.com

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