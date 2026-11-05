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Politică

Gianni Infantino, noi acuzații de abuz de putere. Ce resurse a utilizat FIFA pentru călătoriile soției și fiicei sale

l Scris de liviu cojan
Gianni Infantino, noi acuzații de abuz de putere. Ce resurse a utilizat FIFA pentru călătoriile soției și fiicei sale
Aosom
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, este acuzat că le-a oferit soţiei şi fiicelor sale un tratament VIP la aeroportul din Miami, inclusiv atunci când acestea călătoreau fără el. Potrivit unor documente consultate de „New York Post”, familia sa ar fi beneficiat de aceste servicii de 125 de ori începând din ianuarie 2024. Doi experţi în guvernanţă sportivă denunţă un posibil abuz de putere, relatează News.ro.

Sursa: Digi24

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