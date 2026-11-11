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Politică

Gigi Becali apreciază un singur român: 'În fața lui mă înclin. I-am zis: Ești mai deștept. A făcut și el o biserică'

a Scris de anca flondor
Gigi Becali apreciază un singur român: 'În fața lui mă înclin. I-am zis: Ești mai deștept. A făcut și el o biserică'
Aosom
Gigi Becali a dezvăluit că există un singur român pe care îl apreciază și în fața căruia se înclină. Este vorba despre Ion Țiriac

Sursa: Stiri Pe Surse

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