Ginerele lui Trump a prezentat cinci obiective pentru un cadru de securitate european înainte de discuțiile de pace Rusia - Ucraina

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și negociator principal, a prezentat joi, 5 noiembrie, cinci obiective pentru un cadru de securitate european mai amplu, în perspectiva discuțiilor de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia, care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, relatează Kyiv Post.

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