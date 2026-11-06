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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Giorgia Meloni cere mai mulți bani pentru apărarea Europei, după atacurile cibernetice asupra supermarketurilor și băncilor de sânge: „Nu vorbim doar despre arme, ci despre protejarea cetățenilor”

a Scris de andrei itu
Giorgia Meloni cere mai mulți bani pentru apărarea Europei, după atacurile cibernetice asupra supermarketurilor și băncilor de sânge: „Nu vorbim doar despre arme, ci despre protejarea cetățenilor”
Aosom
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a afirmat vineri necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare şi securitate în Europa pentru a proteja infrastructura civilă în faţa ameninţărilor.

Sursa: Dcnews

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