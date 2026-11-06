Giorgia Meloni face un apel pentru creșterea cheltuielilor militare, după valul de amenințări cu bombă în Europa

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a susţinut vineri necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare şi securitate în Europa pentru a proteja infrastructura civilă în faţa ameninţărilor. Reacția vine după o nouă zi cu alerte false cu bombă care au vizat avioane şi noi atacuri cibernetice, relatează agenţiile AFP şi EFE.

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