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Politică

Gluga trasă peste ochi, uniforma neoficială a adolescenților. Am întrebat un psiholog de ce se ascund tinerii sub glugă pe stradă, la școală, chiar și acasă

H Scris de Hotnews
Gluga trasă peste ochi, uniforma neoficială a adolescenților. Am întrebat un psiholog de ce se ascund tinerii sub glugă pe stradă, la școală, chiar și acasă
Aosom
Îi spui să-și dea gluga jos, se uită urât la tine. O ține pe cap la școală, pe stradă, la masă și chiar și pe canapea, când se uită la TV. Ce se întâmplă cu adolescenții care par că nu mai suportă să fie văzuți fără hanoracul tras peste cap? Este doar o modă sau …

Sursa: Hotnews

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