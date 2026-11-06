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Politică

Google, dat în judecată de părinții unei adolescente de 13 ani. Cum ar fi ajutat-o asistentul AI să-și planifice sinuciderea

n Scris de narcis ghiurca
Google, dat în judecată de părinții unei adolescente de 13 ani. Cum ar fi ajutat-o asistentul AI să-și planifice sinuciderea
Aosom
Părinții unei adolescente de 13 ani din SUA dau în judecată Google. Aceștia susțin că instrumentele AI ale companiei, accesibil pe computerul pus la dispoziţie de şcoală, au ajutat-o să-și planifice sinuciderea și propria înmormântare.

Sursa: Adevarul

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