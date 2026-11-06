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Politică

Google, Meta şi TikTok dau în judecată statul California pentru a bloca legea care restricţionează accesul copiilor la reţelele sociale

r Scris de roxana popa, redactor
Google, Meta şi TikTok dau în judecată statul California pentru a bloca legea care restricţionează accesul copiilor la reţelele sociale
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Legea, cunoscută sub denumirea Assembly Bill 1709, interzice platformelor să ofere minorilor funcţii considerate susceptibile să provoace dependenţă, precum recomandările personalizate de conţinut şi redarea automată a videoclipurilor. Actul normativ impune, de asemenea, ştergerea conturilor copiilor care includ asemenea funcţionalităţi

Sursa: Stiri Pe Surse

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