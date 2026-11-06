Google, Meta şi TikTok dau în judecată statul California pentru a bloca legea care restricţionează accesul copiilor la reţelele sociale

Legea, cunoscută sub denumirea Assembly Bill 1709, interzice platformelor să ofere minorilor funcţii considerate susceptibile să provoace dependenţă, precum recomandările personalizate de conţinut şi redarea automată a videoclipurilor. Actul normativ impune, de asemenea, ştergerea conturilor copiilor care includ asemenea funcţionalităţi

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