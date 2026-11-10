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Politică

Gorghiu și Pauliuc, schimbate din Delegaţia permanentă a Parlamentului României Ia Adunarea Parlamentară a NATO, la cererea PNL

b Scris de bogdan enache
Gorghiu și Pauliuc, schimbate din Delegaţia permanentă a Parlamentului României Ia Adunarea Parlamentară a NATO, la cererea PNL
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Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, înlocuirea Nicoletei Pauliuc şi a Alinei Gorghiu din Delegaţia permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO, PNL solicitând schimbarea celor două cu senatorul Silviu Coşa şi cu deputatul Robert Sighiartău. Cele două liberale sunt din grupul celor celor care au contestat în instanţă deciziile luate de Congresul PNL.

Sursa: Digi24

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