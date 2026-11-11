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Politică

Grevă generală în Spania, prima din ultimii 14 ani. Criza locuințelor scoate muncitorii în stradă înaintea alegerilor anticipate

m Scris de maria isopescu
Grevă generală în Spania, prima din ultimii 14 ani. Criza locuințelor scoate muncitorii în stradă înaintea alegerilor anticipate
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Spania se confruntă cu un val de proteste față de creșterea chiriilor și lipsa locuințelor accesibile, care a culminat cu prima grevă generală din ultimii 14 ani, susținută de cele mai mari două sindicate din țară. Protestul are loc pe fondul tensiunilor sociale tot mai mari, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor anticipate din 29 noiembrie. Potrivit datelor oficiale, chiria medie a ajuns să reprezinte aproape 99% din salariul lunar mediu al unui tânăr spaniol.

Sursa: Digi24

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