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Politică

Grindeanu, dispută cu Siegfried Mureșan pe tema facturilor statului: "A căutat la Ilie Bolojan găurile negre pe care le-a lăsat Marcel Ciolacu și nu le-a găsit"

a Scris de adrian zia
Grindeanu, dispută cu Siegfried Mureșan pe tema facturilor statului: "A căutat la Ilie Bolojan găurile negre pe care le-a lăsat Marcel Ciolacu și nu le-a găsit"
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Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a lansat o replică dură la adresa președintelui PSD Sorin Grindeanu acuzându-l de manipularea realității bugetare în încercarea de a transfera responsabilitatea eșecurilor economice către opoziție. Liberalul susține că încercările actualei puteri de a identifica nereguli administrative în mandatul precedent sunt complet nefondate, în condițiile în care execuția bugetară anterioară a preluat dezechilibre structurale majore.

Sursa: Ziare

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