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Politică

Grindeanu ironizează „Polul Modernizării” anunțat de PNL. Ce spune despre revenirea lui Orban

ș Scris de ștefan borcea
Grindeanu ironizează „Polul Modernizării” anunțat de PNL. Ce spune despre revenirea lui Orban
Aosom
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat inițiativa PNL de constituire a Polului Modernizării, subliniind că liberalii nu au reformat nimic cât timp au fost la guvernare. De asemenea, a ironizat și revenirea fostului președinte PNL Ludovic Orban, declarându-se curios cum se face modernizarea cu

Sursa: Adevarul

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