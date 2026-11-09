Grindeanu ironizează „Polul Modernizării” anunțat de PNL. Ce spune despre revenirea lui Orban

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat inițiativa PNL de constituire a Polului Modernizării, subliniind că liberalii nu au reformat nimic cât timp au fost la guvernare. De asemenea, a ironizat și revenirea fostului președinte PNL Ludovic Orban, declarându-se curios cum se face modernizarea cu

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