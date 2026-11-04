Grindeanu o acuză de „xenofobie” pe lidera AfD și îi cere să își retragă afirmațiile despre românii din Germania

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la afirmațiile făcute de lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, pe care a acuzat-o de „xenofobie”. Grindeanu a îndemnat-o pe Weidel să își retragă afirmațiile despre românii din Germania, despre care lidera AfD spusese că „jefuiesc sistemul social” al țării sale. „Vă cer public să vă retrageți …

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