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Politică

Grup de lucru la Guvern pentru reducerea timpilor de așteptare la graniță. Prioritate pentru frontiera cu Moldova

r Scris de rareș mereuță
Grup de lucru la Guvern pentru reducerea timpilor de așteptare la graniță. Prioritate pentru frontiera cu Moldova
Aosom
România are în prezent 59 de puncte de trecere a frontierei. The post Grup de lucru la Guvern pentru reducerea timpilor de așteptare la graniță. Prioritate pentru frontiera cu Moldova appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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