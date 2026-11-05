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Politică

Gruparea rusă „Statul Bărbaților” revendică valul de amenințări cu bombă care a dat peste cap traficul aerian european

e Scris de emanuel focșan
Gruparea rusă „Statul Bărbaților” revendică valul de amenințări cu bombă care a dat peste cap traficul aerian european
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Valul de amenințări cu bombă care a afectat aeroporturi și zboruri din întreaga Europă ar fi fost revendicat de o grupare extremistă rusă. Potrivit presei italiene, aeroportul Fiumicino din Roma a primit un e-mail de amenințare redactat în limba italiană și semnat de gruparea de extremă dreapta „Statul Bărbaților” (Muzhskoye gosudarstvo), despre care se susține că s-ar afla în spatele alertelor transmise către aeroporturi și aeronave europene.

Sursa: Realitatea

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