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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Grupul extremist rusesc "Statul Masculin" neagă orice implicare în alertele cu bombă din Europa: "Ce Statul Masculin? Unde l-ați văzut? Nu mai există de mulți ani"

a Scris de adrian zia
Grupul extremist rusesc "Statul Masculin" neagă orice implicare în alertele cu bombă din Europa: "Ce Statul Masculin? Unde l-ați văzut? Nu mai există de mulți ani"
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Grupul extremist rusesc „Statul Masculin”, indicat în mod direct ca autor al valului de amenințări cu bombă din această săptămână de pe aeroporturile din Europa, a negat categoric orice legătură cu alertele false care au perturbat grav traficul aerian. Reacția oficială vine în contextul în care noi alerte au vizat o cursă Ryanair pe ruta Roma-Lisabona și un zbor Wizz Air de la Praga la Roma, redirecționat de urgență spre Veneția, în timp ce guvernul irlandez vorbește ...

Sursa: Ziare

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