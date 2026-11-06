Grupul extremist rusesc "Statul Masculin" neagă orice implicare în alertele cu bombă din Europa: "Ce Statul Masculin? Unde l-ați văzut? Nu mai există de mulți ani"

Grupul extremist rusesc „Statul Masculin”, indicat în mod direct ca autor al valului de amenințări cu bombă din această săptămână de pe aeroporturile din Europa, a negat categoric orice legătură cu alertele false care au perturbat grav traficul aerian. Reacția oficială vine în contextul în care noi alerte au vizat o cursă Ryanair pe ruta Roma-Lisabona și un zbor Wizz Air de la Praga la Roma, redirecționat de urgență spre Veneția, în timp ce guvernul irlandez vorbește ...

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