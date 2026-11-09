📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Ieri, autoritățile locale și comunitatea din Gura Râului l-au sărbătorit pe învățătorul, folcloristul și animatorul cultural Nicolae Hanzu, personalitate de elită a comunei Gura Râului. Evenimentul a coincis cu sărbătorirea hramului „Catedralei Mărginimii”, […] The post GURA RÂULUI: Comunitatea l-a omagiat pe Nicolae Hanzu appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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