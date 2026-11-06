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Politică

Guvernatoarea aleasă a Texasului anunţă legi pentru protejarea locuitorilor de impactul centrelor de date

a Scris de andreea ignat
Guvernatoarea aleasă a Texasului anunţă legi pentru protejarea locuitorilor de impactul centrelor de date
Aosom
Gina Hinojosa, guvernatoarea aleasă a statului Texas, a declarat joi că, în timpul mandatului său, va promova legi pentru protejarea locuitorilor în faţa impactului centrelor de date asupra comunităţilor rurale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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