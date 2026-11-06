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Politică

Guvernatorul Californiei a anulat pedepsele cu moartea pentru toți cei 548 de condamnați din stat. „Să moară în anonimat”

i Scris de ines paris
Guvernatorul Californiei a anulat pedepsele cu moartea pentru toți cei 548 de condamnați din stat. „Să moară în anonimat”
Aosom
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anulat pedepsele cu moartea pentru toate cele 548 de persoane aflate pe culoarul morții în acest stat, înlocuindu-le cu pedeapsa închisorii pe viață.

Sursa: Stirile Pro.tv

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