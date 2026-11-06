Guvernatorul Californiei îi iartă pe toți condamnații la moarte din stat: pedepsele se transformă în închisoare pe viață

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat joi că va comuta pedepsele cu moartea tuturor celor 548 de deținuți condamnați în prezent la execuție în statul său, care are cel mai mare număr de condamnați la moarte din emisfera vestică, afirmând că consideră pedeapsa capitală ca fiind imorală, scrie Reuters.

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