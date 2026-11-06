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Politică

Guvernatorul Californiei îi iartă pe toți condamnații la moarte din stat: pedepsele se transformă în închisoare pe viață

b Scris de bogdan enache
Guvernatorul Californiei îi iartă pe toți condamnații la moarte din stat: pedepsele se transformă în închisoare pe viață
Aosom
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat joi că va comuta pedepsele cu moartea tuturor celor 548 de deținuți condamnați în prezent la execuție în statul său, care are cel mai mare număr de condamnați la moarte din emisfera vestică, afirmând că consideră pedeapsa capitală ca fiind imorală, scrie Reuters.

Sursa: Digi24

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