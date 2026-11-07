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Politică

Habibi PAC, surpriza primului musulman ales senator în SUA. Ce pregătește politicianul

m Scris de maria miron
Habibi PAC, surpriza primului musulman ales senator în SUA. Ce pregătește politicianul
Aosom
Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA, a lansat o organizație politică la numai două zile după victoria electorală. Inițiativa ar putea indica planuri mai mari în Partidul Democrat.

Sursa: Mediafax Ro

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