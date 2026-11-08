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Politică

Hackerii susţin că au găsit până la 450.000 de ruși morţi în războiul din Ucraina în statisticile oficiale de la Moscova

b Scris de bogdan păcurar
Hackerii susţin că au găsit până la 450.000 de ruși morţi în războiul din Ucraina în statisticile oficiale de la Moscova
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Grupările de hackeri Belarusian Cyberpartisans şi Silent Crow, care au revendicat responsabilitatea pentru un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), au anunţat la 7 noiembrie că datele divulgate privind decesele indică faptul că între 394.000 şi 450.000 de persoane care au luptat de partea Rusiei sau au avut alte legături cu războiul au murit de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, relatează Kyiv Independent, potrivit News.ro.

Sursa: Digi24

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