 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Haos la gala de box din Istanbul: Murad Aliev, atacat cu scaune și mese în ring, după un gest provocator la adresa publicului

c Scris de ciprian iana
Haos la gala de box din Istanbul: Murad Aliev, atacat cu scaune și mese în ring, după un gest provocator la adresa publicului
Aosom
Meciul pentru titlul WBC Silver la categoria grea disputat la Istanbul între pugilistul francez Murad Aliev și reprezentantul gazdelor, Umut Camkiran, s-a încheiat cu scene dramatice, rar întâlnite în galele internaționale de box. Imediat după consumarea celor 12 runde regulamentare, înainte ca ring-crainicul sau arbitrii judecători să poată anunța decizia oficială, ringul a fost invadat de zeci de persoane furioase, care au încercat să-l linșeze pe sportivul francez, relatează The Sun.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech