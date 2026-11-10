 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Hegseth, după inițierea procedurii de demitere: „Este sabotaj”. Despre războiul cu Iranul: „Aș face-o din nou chiar mâine”

c Scris de cristina stancu
Hegseth, după inițierea procedurii de demitere: „Este sabotaj”. Despre războiul cu Iranul: „Aș face-o din nou chiar mâine”
Aosom
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a calificat marți drept o „farsă” inițiativa lansată împotriva sa în Congres pentru declanșarea procedurii de destituire („impeachment”), susținând că demersul este sortit eșecului.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech