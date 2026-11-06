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Politică

Herzog, surprins de anunțul lui Trump privind oprirea ajutorului militar pentru Israel: „Ca un fulger din senin”

m Scris de mădălina cristea
Herzog, surprins de anunțul lui Trump privind oprirea ajutorului militar pentru Israel: „Ca un fulger din senin”
Aosom
Președintele Israelului, Isaac Herzog, va decide duminică, 8 noiembrie, cui îi încredințează mandatul de formare a noului guvern, după ce principalul rival al lui Benjamin Netanyahu a obținut sprijinul majorității parlamentarilor. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, a fost recomandat de 67 de membri ai Knessetului, în timp ce actualul premier a primit susținerea a doar 46. Situația politică este complicată și de anunțul neașteptat al lui Donald Trump privind oprirea ajutorului militar american pentru Israel la sfârșitul anului.

Sursa: Realitatea

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