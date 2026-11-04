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Homer a existat cu adevărat? Misterul autorului „Odiseei”: era orb, nu știm unde s-a născut și ar fi putut fi mai mulți oameni! (P)

m Scris de mediafax
Homer a existat cu adevărat? Misterul autorului „Odiseei”: era orb, nu știm unde s-a născut și ar fi putut fi mai mulți oameni! (P)
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Este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din istoria omenirii, dar nimeni nu știe cu certitudine dacă a existat. Homer, autorul căruia îi sunt atribuite „Iliada” și „Odiseea”, rămâne un personaj învăluit în mister după aproape 3.000 de ani. Nu știm unde s-a născut, cum arăta, dacă era într-adevăr orb sau dacă cele două epopei au fost create de aceeași persoană. Mai mult, există cercetători care consideră că în spatele numelui Homer s-ar putea ascunde o întreagă tradiție de poeți. Cum a reușit un om despre care nu avem aproape nicio informație sigură să lase în urmă unele dintre cele mai influente opere ale literaturii universale?

Sursa: Mediafax Ro

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