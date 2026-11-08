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Horoscop săptămânal 9 – 15 noiembrie 2026. Luna Nouă și revenirea lui Mercur și Venus la mers direct schimbă jocul

a Scris de andreea ștefan
Horoscop săptămânal 9 – 15 noiembrie 2026. Luna Nouă și revenirea lui Mercur și Venus la mers direct schimbă jocul
Aosom
Săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 aduce schimbări importante și începutul unei perioade de deblocare. Luna Nouă în Scorpion de pe 9 noiembrie favorizează noi începuturi, iar pe 13 și 14 noiembrie Mercur și Venus revin la mers direct, clarificând relații, discuții și decizii amânate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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