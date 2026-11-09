ROMÂNIAJUDEŢUL BRĂILAMUNICIPIUL BRĂILACONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR. 541 din 30.10.2026 Privind: Aprobarea tarifelor serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din Municipiul Brăila, aplicabile începând cu data de 01.11.2026. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniţiativa domnilor consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la […] Articolul Hotărârile 541, 559 și 560 ale Consiliului Municipal Brăila din 30.10.2026 apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗